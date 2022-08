Zyrtare: Diogo Jota rinovon kontratën me Liverpool Liverpool ka arritur marrëveshje me Diogo Jota. Ylli portugez, Jota ka firmosur një kontratë të re me skuadrën e Liverpool, bën të ditur faqja zyrtare e klubit, përcjell lajmi.net. Thuhet se Jota ka nënshkruar një kontratë ‘afatgjate’ me ‘Reds’, për të zgjatur kontratën që e firmosi në vitin 2020, kur transferohej nga Wolverhampton. “Jam krenar,…