ZYRTARE: De Paul kompleton transferimin te Ateltico Madrid

Pas shkëlqimit në Seria A dhe në Kupën e Amerikës me Argjentinën, De Paul është prezantuar si lojtar i “Los Rijoblancos”, shkruan lajmi.net.

De Paul ka nënshkruar kontratë pesëvjeçare dhe këtë e konfirmoi klubi madrilen përmes një komunikate.

“Atletico Madrid dhe Udinese kanë arritur marrëveshje për transferimin e Rodrigo de Paul. Argjentinasi ka kryer testet mjekësore dhe nënshkruar kontratë pesëvjeçare”, shkruhet në komunikatë.

😊🔴⚪️ #WelcomeDePaul!

🆕🏧 @rodridepaul is already red and white!

📝 https://t.co/3FhPJU0jtr pic.twitter.com/3MhyDe1aMP

— Atlético de Madrid (@atletienglish) July 12, 2021