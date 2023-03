Zyrtare: Danilo vazhdon kontratën me Juventusin Mbrojtësi brazilian, Danilo Luiz ka vazhduar bashkëpunimin me Juventusin. Lajmin e ka konfirmuar vetë klubi italian, me anë të një postimi, transmeton lajmi.net. Lojtari ka qenë i lidhur me ‘Zonjën e Vjetër’ deri në vitin 2024, por do vazhdojë edhe më tej në ‘Allianz Stadium’. Ai ka nënshkruar kontratë deri në vitin 2025 me mundësi…