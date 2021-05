ZYRTARE: Daku dhe Halimi ftohen nga Kosova për ndeshjet miqësore

I shumë diskutuari, Mirlind Daku, është ftuar nga trajneri Bernard Challandes për ndeshjet që do t’i zhvillojë Kombëtarja e Kosovës në qershor.

Trajneri i Kosovës, Bernard Challandes, ka deklaruar se ftesa për Mirlind Dakun si dhe për portierin Betim Halimin ka ardhur pasi në ekipin e Kosovës janë paraqitur dy mungesa.

Mbrojtësi i Kosovës, Ibrahim Dresheviq nuk do të paraqitet në dy ndeshjet miqësore për shkak se është i infektuar me COVID-19 kurse tjetër mungesë është edhe portieri Aro Muriq i cili nuk do të paraqitet në këto dy ndeshje shkaku i një lëndimi.

“Meqë do të mungojnë Aro Muriq dhe Dresheviq për shkaqe shëndetësore, kemi marrë dy lojtarë të rinj me ekipin që në ditën e parë do të jenë Betim Halimi dhe Mirlind Daku”, ka thënë Challandes në konferencë për media.

Trajneri Challandes ka deklaruar se në këto ndeshje miqësore do të testohen edhe lojtarët e rinj siç është edhe Astrit Selmani, i cili megjithatë do të jetë më i gatshëm për ndeshjen ndaj Maltës.

Në anën tjetër, Kosova ndeshjen e parë në muajin që po vjen do ta luajë ndaj San Marinos më 1 qershor me fillim nga ora 18:00./Lajmi.net/