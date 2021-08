ZYRTARE: Cristian Romero transferohet te Tottenhami

Romero ka kompletuar transferimin e tij te Tottenham Hotspur, shkruan lajmi.net.

Hotspur pas shumë negociatave, më në fund kanë arritur marrëveshje me Atalantan për transferimin e mbrojtësit për 55 milionë euro.

Futbollisti ka nënshkruar kontratë pesë-vjeçare me klubin anglez të vlefshme deri në qershor të vitit 2026.

Klubi italian tashmë ka gjetur zëvendësuesin e argjentinasit pasi ka sjellur në ekip në formë huazimi Merih Demiral.

Lajmin për transferimin e Romeros e ka bërë të ditur vetë klubi i Tottenhamit përmes një postimi në web-faqen e tyre. /Lajmi.net/

✍️ We are delighted to announce the signing of @CutiRomero2 from Atalanta.

Welcome to Spurs, Cuti! 🇦🇷

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 6, 2021