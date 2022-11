Zyrtare: Chalobah rinovon me Chelsean Mbrojtësi i Chelseat, Chalobah, ka nënshkruar kontratë të re me londinezët. Lajmin e ka konfirmuar vetë klubi, përmes një njoftimi për medie, transmeton lajmi.net. Lojtari do të qëndrojë në Londër deri në vitin 2028. Pas hedhjes së firmës, vetë ai u shpreh shumë i lumtur, duke thënë se dëshiron të fitojë gjithçka me klubin. “Jam…