ZYRTARE: Challandes fton dy futbollistë të tjerë te Kosova

Përzgjedhësi i Kombëtares së Kosovës, Bernard Challandes ka ftuar në Kombëtare edhe dy futbollistë: Rron Brojën nga KF Partizani dhe Armend Thaçin nga FC Ballkani, të cilët tashmë i janë bashkuar ekipit, pasi për ndeshjen kundër Greqisë do të mungojnë Milot Rashica, Benjamin Kololli, Leart Paçarada, Hekuran Kryeziu dhe Herolind Shala, transmeton lajmi.net.

Gjatë ditës së sotme ekspedita e Kombëtares do t’i kryejë sërish testet për Covid-19, derisa në orën 16:00 do ta mbajë stërvitjen e radhës në stadiumin “Rexhep Rexhepi” në Drenas, ngase në stadiumin “Fadil Vokrri” do të zhvillohet ndeshja e kombëtareve U21, Kosovë – Angli, në orën 19:00.

Kosova zhvilloi mbrëmë duelin me Moldavinë ku u ndal në barazim 1:1.

Kurse, të dielën zhvillon ndeshjen e radhës ndaj Greqisë. /Lajmi.net/