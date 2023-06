Zyrtare: Bujar Pllana ndanë rrugët me Prishtinën Bujar Pllana nuk do jetë më pjesë e klubit futbollistik, Prishtina. Lajmin e ka bërë të ditur vetë lojtari me anë të një postimi në ‘Facebook’. Ai ka falënderuar të gjithë drejtuesit e klubit dhe bashkëlojtarët për kohën që ka kaluar në kryeqytet. Gjithashtu nuk ka harruar edhe tifozët e Prishtinës, ‘Plisat’. “Nga sot nuk…