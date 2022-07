Zyrtare: Bernardeschi transferohet te Toronto Federico Bernardeschi është lojtari më i ri i ekipit amerikan, Torontos. Bernardeschi është transferuar në Major League Soccer si një lojtar i lirë, pasi i skadoi kontrata me Juventusin. Lajmin për transferimin e italianit në Amerikë e ka konfirmuar vet klubi, me anë të një postimi. 28 vjeçari ka nënshkruar për katër vite me Toronton./Lajmi.net/…