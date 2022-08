Zyrtare: Benjamin Agyare kalon në huazim te Drenica Drenica ka njoftuar se ka nënshkruar me qendërmbrojtësin Benjamin Agyare, në huazim nga Drita. Këtë e ka bërë të ditur vetë klubi me anë të një postimi në rrjetet sociale, transmeton lajmi.net. Agyare do të jetë i gatshëm për të ndihmuar ekipin që nga ndeshja e radhës. “Qendërmbrojtësi Benjamin Agyare, është përforcimi më i ri,…