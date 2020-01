ZYRTARE: Bekim Isufi vazhdon kontratën me Ferizajin

Bekim Isufi ka vazhduar edhe për gjashtë muaj kontratën me FC Ferizajin.

Skuadra e Ferizajit përmes një njoftimi ka bërë të ditur se është arritur marrëveshja që trajneri Bekim Isufi të jetë në krye të stolit edhe për pjesën pranverore.

Njoftimi i FC Ferizajit:

Zyrtare:Bekim Isufi vazhdon kontratën.

Trajneri i skuadrës tonë, Bekim Isufi ka vazhduar kontratën për 6 muaj me skuadrën tonë. Kryesia e klubit i besoi postin e trajnerit edhe në sezonin pranveror, duke shpresuar në suksese në vazhdim.

Nesër prej orës 11;00 do të fillojmë me stërvitjet para fillimit të kampionatit, ku do të mundohemi të jemi sa më të pregatitur si klub drejtë synimeve që i kemi.

Ndërsa së shpejti pritët të vijnë edhe disa transferime, për të cilët do të ju njoftojmë gjatë ditëve në vazhdim.

Pas 17 xhirove në Superligë, FC Ferizaji renditet në vendin e 10 me 18 pikë, dhe synimi kryesore i tyre për pranverë do të mbetet mbijetesa në elitën e futbollit kosovar./Lajmi.net/