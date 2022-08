Zyrtare: Bardhi kalon te Trabzonspor Enis Bardhi është lojtari më i ri i Trabzonspor. Lajmin e ka konfirmuar vet ekipi turk, me anë të një postimi, transmeton lajmi.net. Me Trabzonsporin, Bardhi ka firmosur kontratë trevjeçare me opsionin e vazhdimit edhe për një vit. Për kartonin e Bardhit, ekipi turk do t’i paguajë ekipit spanjoll tre milionë euro. Bardhi te Trabzonspori…