Barcelona ka bërë edhe një lëvizje në merkato, që me shumë gjasë do të jetë e fundit për merkaton e janarit.

Barcelona dhe Palmeiras janë dakorduar për transferimin e Matheus Fernandes në ‘Camp Nou’.

Faqja zyrtare e skuadrës katalane bën të ditur se lojtari do të kalojë në Barcelonë për shumën e 7 milionë eurove, përcjell lajmi.net.

Barca mund të paguajë edhe deri në 3 milionë euro bonuse.

Lojtari do të bashkohet me skuadrën më 1 qershor të vitit 2020, dhe do të ketë kontratë të vlefshme deri në fund të sezonit 2024/25. /Lajmi.net/