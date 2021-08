ZYRTARE: Barcelona konfirmon se Messi nuk do e vazhdojë kontratën

Argjentinasi pritej të zyrtarizohej sonte, por shkaku i disa problemeve në momentet e fundit, çdo gjë u ndalua, raporton lajmi.net.

Tani, Barcelona përmes një komunikate konfirmoi se pavarësisht marrëveshjes së arritur, Messi nuk do rinovojë.

“Pavarësisht që u arrit marrëveshje mes Barcelonës dhe Leo Messit që të nënshkruhet kontrata, nuk do ndodh shkaku i problemeve ekonomike (rregullat spanjolle)”, shkruhet në komunikatë.

PSG dhe Man City në të kaluarën ishin të interesuara për Messin./Lajmi.net/

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021