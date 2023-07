Zyrtare: Azpilicueta i përlotur përshëndetet me Chelsea, pritet t’i bashkohet Atletico Madrid

Këtë e ka bërë me anë të një video të shpërndarë në rrjetet sociale.

Kapiteni i klubit, i cili i fitoi të gjithë trofetë pasi u transferua nga Marseille për më shumë se 10 milionë euro, largohet si lojtar i lirë dhe do të nënshkruajë me Atletico Madridin, raporton lajmi.net.

Azpilicueta ka bërë 508 paraqitje në të gjitha garat për Chelsean, dhe tani largohet si legjendë e klubit.

Përmes një videoja të postuar në faqen zyrtare, Chelsea e konfirmoi largimin e Azpilicuetas, i cili shihet i përlotur.

Gjithashtu, mbrojtësi spanjoll i është adresuar edhe me një letër përshëndetëse tifozëve të Chelseat./Lajmi.net/

We are bidding an emotional farewell to a Chelsea great.

Thank you for everything, @CesarAzpi. 💙 pic.twitter.com/wHDcALJX5m

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 6, 2023