Zyrtare: Arthur Melo lojtar i Liverpool Liverpool ka arritur marrëveshjen me Arthur. Ish-lojtari i Barcelonës, Arthur Melo do t’i bashkohet skuadrës së Liverpool, përcjell lajmi.net. ‘Reds’ kanë njoftuar përmes faqes zyrtare se lojtari është tashmë pjesë e klubit. Mesfushori brazilian do të jetë te Liverpool në formë huazimi. Ai do të luajë në ‘Anfield’ për një sezon. /Lajmi.net/