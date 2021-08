Bëhet fjalë për japonezin, Takehiro Tomiyasu që vjen nga Bologna dhe ka nënshkruar kontratë afatgjatë, transmeton lajmi.net.

“Japonezi Takehiro Tomiyasu është bashkuar nga skuadra e Seria A, Bologna dhe ka nënshkruar kontratë afatgjatë”, shkruhet në komunikatë.

Welcome to The Arsenal, Takehiro Tomiyasu 🇯🇵 pic.twitter.com/trL4Wq7zXW

— Arsenal (@Arsenal) August 31, 2021