ZYRTARE: Arsenal dhe Willian ndajnë rrugët

Braziliani assesi nuk e gjeti formën te Arsenal pas transferimit nga Chelsea në edicionin 202021, ku bëri 38 paraqitje, transmeton lajmi.net.

“Ai kishte dy vite në kontratë por duke ndjekur diskutimet e fundit me të dhe skuadrën, do largohet për një mundësi tjetër te Corinthains në Brazil, aty ku nisi karrierën”, shkruhet në komunikatë.

Best of luck at @Corinthians, @willianborges88 👊

— Arsenal (@Arsenal) August 30, 2021