Zyrtare: Arrihet marrëveshja mes Barcës dhe Lecce – Umtiti shkon në huazim Samuel Umtiti do të kalojë në Itali. Skuadra e Barcelonës ka njoftuar për arritjen e marrëveshjes me skuadrën e Lecce, për lojtarin Samuel Umtiti, përcjell lajmi.net. Barca dhe Lecce kanë gjetur marrëveshje për huazim njëvjeçar të mbrojtësit francez. Samul Umititi do të jetë te Lecce deri më 30 qershor të vitit 2023. /Lajmi.net/