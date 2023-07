Zyrtare: Arlis Shala firmos me Lirinë Portieri Arlis Shala ka firmosur me ekipin nga Prizreni, Liria. Lajmin e ka bërë të ditur faqja zyrtare e klubit të Superligës së Kosovës, shkruan Lajmi.net “Jam i lumtur për marrëveshjen. Liria, është mundësi e mirë. Pres që krahas ngritjes profesionale, të arrijmë objektivat me klubin”, ka thënë shtatëlarti Shala.