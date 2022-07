Zyrtare: Arlind Ajeti lojtari i Pordenone

Qendërmbrojtësi shqiptar, Arlind Ajeti, ka ndryshuar sërish skuadër, transmeton lajmi.net.

Ai së fundi ka kompletuar kalimin te skuadra italiane Pordenone e cila garon në divizionin e tretë të futbollit italian Serie-C.

Në sezonin e kaluar Ajeti luajti për Padova ku pat 17 paraqitje dhe realizoi një gol./Lajmi.net/

Hi @ChelseaFC, we call with our AA ♣️💚

Showdown 🫣🙃🤞🏻 https://t.co/We7ird677i pic.twitter.com/b41a6rkGVH

— Pordenone Calcio (@PordenoneCalcio) July 16, 2022