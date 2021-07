ZYRTARE: Arianit Ferati transferohet tek Fortuna Sittard

Arianit Ferati do ta vazhdojë karrierën në Holandë.

Arianit Ferati ka nënshkruar me skuadrën holandeze, Fortuna Sittard me të cilën ishte në prova tash e disa kohë dhe sipas klubit holandez, ai kishte bindur zyrtarët e lartë duke bërë që ata të nënshrkuajnë me të, transmeton lajmi.net.

Ferati nënshkroi kontratë dy vjeçare me opsion për të shtuar edhe një të tretë.

“Më pëlqeu periudha e fundit, jam vërtet i lumtur që arrita t’i bind zyrtarët e Fortuna Sittard dhe tashmë jam lojtar i tyre”, tha Ferati.

“Do të jap kontributin tim për skuadrën, mezi pres ti njoftoj shokët e skuadrës ti shoh tifozët në stadium dhe ju siguroj që do të jap gjithçka nga vetja”, deklaroi Arianit Ferati./Lajmi.net/