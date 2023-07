Zyrtare: Arda Guler lojtari më i ri i Real Madridit Arda Guler është një lojtar i ri i Real Madridit. Lajmin e ka bërë të ditur vetë klubi, me anë të një postimi në rrjetet zyrtare, përcjellë lajmi.net. Guler do jetë me Real Madridin që nga ky sezon dhe ka një kontratë deri në vitin 2029. Ai është 18 vjeç dhe vjen pasi u shpall…