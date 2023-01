Zyrtare: Anthony Gordon transferohet në Newcastle United

Newcastle United ka njoftuar nënshkrimin e Anthony Gordon.

Anësori 21-vjeçar i bashkohet Newcastle nga Everton dhe ka nënshkruar një marrëveshje afatgjatë në ‘St. James’ Park’, transmeton lajmi.net.

Reprezentuesi i Anglisë U-21, Gordon, bëhet ardhja e parë e anglezëve në afatin kalimtar të janarit.

Ata kanë paguar 40 milionë funte plus pesë shtesë për të marrë shërbimet e lojtari.

“Që kur dëgjova për interesimin, isha gjithmonë i bindur se Newcastle ishte për mua”, tha Gordon për ‘NUFC TV’.

“Mendoj se baza e tifozëve dhe qyteti më përshtatet me të vërtetë si person, mënyra se si skuadra po luan më përshtatet me të vërtetë dhe klubi duket sikur po shkon në drejtimin e duhur.

“Ndjehem sikur është një hap me të vërtetë i madh. Njerëzit nuk e kanë parë ende se çfarë jam në gjendje të bëj. Mendoj se në mënyrën se si po ecën klubi, unë me të vërtetë mund të shkëlqej këtu.”

Trajneri Eddie Howe shtoi: “Jam i kënaqur që nënshkruaj me Anthony – ai është një talent i lartë.

Jam shumë i emocionuar që do të punoj me të, për ta zhvilluar atë dhe mezi pres të shoh se çfarë mund të bëjë ai me fanellën e Newcastle”./Lajmi.net/