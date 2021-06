ZYRTARE: Ange Postecoglou emërohet menaxher i Celticut

Lajmin për emërimin e strategut grek e ka bërë të ditur klubi i Celtic përmes llogarisë zyrtare në Twitter, shkruan lajmi.net.

Postecoglou ishte pjesë e skuadrës Yokohoma nga viti 2018 dhe do ta marrë drejtimin e skuadrës skoceze me fillim nga muaji i ardhshëm.

Greku ishte pjesë edhe e skuadrave Melbourne dhe Brisbane ku ishte angazhuar edhe Besart Berisha.

Celtic kërkon që ta rikthejë titullin në Premierligën skoceze ku në vitin e fundit është dominuar nga Rangers./Lajmi.net/

Celtic Football Club is delighted to announce that it has appointed Ange Postecoglou to the position of Football Manager.

Welcome to #CelticFC 👊🍀#WelcomeAnge🤝#OneClubSince1888

— Celtic Football Club (@CelticFC) June 10, 2021