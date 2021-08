ZYRTARE: Andreas Pereira largohet nga Manchester United

Andreas Pereira i’u është bashkuar skuadrës braziliane, Flamengo, në formë huazimi për edicionin 2021/22.

Flamengo nuk do të paguajë ndonjë tarifë të huazimit të lojtarit, megjithatë do të paguajë gjysmën e pagës vjetore të lojtarit, bashkë me klubin e Manchester United.

Ekipi brazilian do të ketë opsionin blerjes në mënyrë të përhershme për 20 milion euro në 2022, kurse Man United do të përfitojnë 20% të shitjes së tij në të ardhmen, ka konfirmuar Fabrizio Romano.

Pas Pereiras, klubi anglez pritet të huazoj edhe mbrojtësin e djathtë, Brandon Williams në drejtim të skuadrës së Norwich. /Lajmi.net

Since you guys liked our afternoon tea so much last time, we decided to bring you more! Welcome to Flamengo, Andreas Pereira. Let’s give him a warm welcome, Nation! ⚫️🔴☕️#CRF #FLAEnglish #Nasciflamengo pic.twitter.com/KITMoP6mHU

— Flamengo (@Flamengo_en) August 20, 2021