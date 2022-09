Zyrtare: Andre Gomes bëhet shok skuadre me Zhegrovën, transferohet te Lille Edon Zhegrova do të ketë një shok skuadre të ri, pasi Andre Gomes ka arritur marrëveshje me Lille. Mesfushori portugez, Andre Gomes do t’i bashkohet skuadrës së Lille, për të vazhduar sezonin, përcjell lajmi.net. Lojtari i Everton do të shkojë në ligën franceze në formë huazimi për një vit. Kështu ka bërë të ditur faqja…