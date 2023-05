Zyrtare: Amir Rrahmani vazhdon kontratën me Napolin

Kapiteni i Kombëtares së Kosovës ka firmosur kontratë me kampionin e Serie A për sezonin 2022/23 deri në vitin 2027, shkruan Lajmi.net

Marrëveshja gjithashtu përfshinë edhe një opsion vazhdimi të kontratës për një sezon tjetër, deri më 30 qershor të vitit 2028.

Kujtojmë që Amir Rrahmani arriti të fitonte titullin më të madh në karrierën e tij me ekipin e Napolit, atë të Scudettos./Lajmi.net/

🤝 Amir #Rrahmani has signed a new contract until June 2027 with an option for a further year

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) May 26, 2023