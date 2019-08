ZYRTARE: Alexis Sanchez tek Inter

Ylli kilian i futbollit, Sanchez, është lidhur javëve të fundit me një kalim tek Inter, lëvizje kjo që është zyrtarizuar sot.

Sanchez do t’i bashkohet skuadrës së Inter në formë huazimi, pas 18 muajve të tmerrshme në ‘Old Trafford’, transmeton lajmi.net.

United do të vazhdojë të paguajë pagën e lojtarit prej 300 mijë funteve (400 mijë është paga totale).

Lojtari ka kontratë me United deri në vitin 2020. Ai pjesën e mbetur të sezonit do ta kalojë tek Inter, ku do të ribashkohet me Romelu Lukaku. /Lajmi.net/