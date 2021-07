ZYRTARE: Albian Hajdari rikthehet te Juventus pas huazimit njëvjeçar te Basel

Hajdari nënshkroi kontratë me Juventusin në shtatorin e vitit 2020, por menjëherë u huazua te Basel për dy vite, shkruan lajmi.net.

Por, tani “Bianconerët” kanë arritur marrëveshje me klubin zviceran që Hajdari të rikthehet më herët.

Hajdari edicionin e kaluar bëri tetë paraqitje për ekipin e parë te Basel, derisa edhe përfaqëson Kombëtaren e Zvicrës U21./Lajmi.net/

#DanggeAlbian ❤️💙

Albian Hajdari has been recalled from his loan spell by @juventusfcen and will return to the club to begin preparation for the new season.

Good luck, Albian! 👊 pic.twitter.com/j6z6gCCzh4

— FC Basel 1893 🇬🇧 (@FC_Basel_en) July 15, 2021