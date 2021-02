Anglezi i talentuar u huazua te WBA për të luajtur më shumë për gjashtë muajt e ardhshëm, përcjellë lajmi.net.

WBA nuk ka ndonjë opsion blerje, andaj pas gjashtë muajve Maitland-Niles do rikthehet në “Emirates”.

Huazimin e anglezit e ka konfirmuar edhe klubi i “Topçinjve”.

All the best at @WBA, @MaitlandNiles 💪

— Arsenal (@Arsenal) February 1, 2021