KF Vëllaznimi ka bërë të ditur që ka arritur marrëveshje për transferimin e qendërmbrojtësit, Adnan Haxhaj, transmeton lajmi.net.

Haxhaj do të jetë një përforcim që do ta shtojë kualitetin për Vëllaznimin pasi ai ka eksperiencë në Superligë dhe Ligën e Parë me skuadra si, Llapi, Liria, Ferizaj, Besa dhe FC KEK-u.

Ai më parë ishte edhe pjesë e Prishtinës dhe në Shqipëri veshi fanellën e klubit, Vllaznia Shkodër.