ZYRTARE: 20 të nominuarit për ‘Lojtarin më të mirë të ri’

Fituesi i Ligës së Kampionëve me Bayern Munich dhe sensacioni i këtij sezoni, Alphonso Davies, nuk mund të mungonte aty.

Në listë është edhe Erling Haaland i Bourssia Dortmund, i cili nuk ndaloi së shënuari gola.

Tjetër emër i rëndësishëm është ai i Phil Foden nga Manchester City, por edhe Mason Greenwood i Man United.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell 20 të nominuarit për ‘Golden Boy’. /Lajmi.net/

OFFICIAL: The final 20 nominees have been announced for the 2020 Golden Boy award.

Who deserves to win? pic.twitter.com/VXtdmPWJ34

