Zyra e Kryeministrit jep detaje për takimin e Kurtit me emisarin e Britanisë për dialogun Kryeministri Albin Kurti priti sot emisarin special britanik për Ballkanin Perëndimor, Lord Stuart Peach, me të cilin bisedoi mbi raportet bilaterale, zhvillimet e fundit dhe situatën e sigurisë në vend, përkatësisht në kufirin me Serbinë pas sulmit terrorist dhe paramilitar në Banjskë dy muaj më parë. Në takim u përmend edhe dislokimi përgjatë kufirit të…