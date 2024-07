Zyra e Kosovës në Beograd reagon pas arrestimit të shtetasit kosovar me pretendimet se “ka kryer krime” në Koshare Sekretari i Zyrës së Kosovës në Beograd, Fatmir Haxholli, ka reaguar pasi ministri i Brendshëm i Serbisë, Ivica Daçiq, ka njoftuar se policia serbe ka arrestuar kosovarin me iniciale F.K me pretendimet se “ka kryer krime” në Koshare kundër ushtrisë jugosllave. Haxholli ka thënë se është për keqardhje që Serbia një vend që ka kryer…