Zyra e Kosovës në Athinë feston përvjetorin e pavarësisë së Kosovës

Greqia është një nga pesë vendet e Bashkimit Evropian (BE), që akoma nuk e ka njohur Kosovën.

Por Kosova dhe Greqia kanë marrëdhënie diplomatike dhe tregtare.

Për shënimin e përvjetorit të pavarësisë ka treguar Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës (MPJD).

”KosovoinGreece festoi 16-vjetorin e Ditës së Pavarësisë së Kosovës, përkrah shumë diplomatëve, miqve dhe partnerëve të Kosovës në Greqi”, thuhet në njoftimin e MPJD-së përmes platformës “X”.

#Athens | @KosovoinGreece celebrated the 16th Anniversary of Kosova’s Independence Day, alongside many diplomats, friends and partners of 🇽🇰 in 🇬🇷. pic.twitter.com/epeif3cVm8

— MFA Kosova 🇽🇰 (@MFAKOSOVO) March 3, 2024