Zyra e BE-së uron Krishtlindjet: Zemra plot gëzim, e shtëpi të mbushura me të qeshura Në mbarë botën sot festohen Krishtlindjet. Në një postim në X, Zyra e Bashkimit Evropian ka uruar të gjithë besimtarët e fesë katolike, me rastin e Krishtlindjeve. “Zemra plot gëzim, e shtëpi të mbushura me të qeshura”, thuhej ndër të tjerash në urimin e BE-së, transmeton lajmi.net. “Gëzuar Krishtlindjet për të gjithë ata që festojnë…