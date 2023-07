Zymer Bytyqi afër transferimit në Superligën e Turqisë

Bytyqi dështoi te skuadra greke, Olympiacos prandaj është duke shikuar një kalim të mundshëm në Turqi, shkruan Lajmi.net

Sipas gazetarëve turk, Bytyqi është afër marrëveshjes me klubin Antalyaspor.

Gjithashtu interesim për lojtarin kosovar ka edhe ekipi nga Belgjika, Standard Liege.

26-vjeçari te skuadra greke ishte transferuar për 1 milion euro nga Konyaspor. Por, me Olympiacos zhvilloi vetëm dy paraqitje./Lajmi.net/

🚨 Olympiacos winger Zymer Bytyqi is close to joining Turkish #SüperLig side Antalyaspor.

Belgian club Standard Liège has also expressed interest, but the Kosovar winger prefers a return to Turkey. 🇹🇷

🔗 @kry_zaragoza & @sachatavolieri pic.twitter.com/DgM3KLxlzN

— Kosovar Football 🇽🇰 (@kosovarfootball) July 11, 2023