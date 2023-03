Zylbehari: Investimet janë “çelësi” i suksesit për klubet shqiptare në Maqedoninë e Veriut

Garë interesante dhe rivalizuese mes ekipeve shqiptare po zhvillohet këtë edicion në elitën e futbollit maqedonas. Aktualisht, Struga Trim Lum po avancon në këtë garë me 39 pikë, dy më pak ka Shkupi dhe e treta është Shkëndija me 31 pikë.

Kjo garë është bërë tanimë e zakonshme në Maqedoninë e Veriut e cila po dominohet nga ekipet shqiptare.

Faton Zylbehari, gazetari shqiptar dhe njëherit zyrtar për media në Federatën e Futbollit të Maqedonisë së Veriut në një intervistë për lajmi.net ka thënë se investimet nga klubet janë “çelësi” i suksesit.

“Për mua arsyeja kryesore është te sponsorët dhe investimet. Klubet maqedonase nuk gjejnë stabilitetin që për shembull Shkëndija e ka me kompaninë Ecolog. Sukseset e Shkëndijës nuk janë të rastit, pasi aty investohet dhe punohet shumë. Shkupi ka investuar goxha mirë vitet e fundit dhe ata marrin rezultatet, derisa diçka të bukur po bën familja Qyra me kompaninë Trim&Lum te skuadra e Strugës. Investimi dhe puna profesionale padyshim se një ditë sjell rezultatin”, tha Zylbehari për lajmi.net.

LEXO EDHE:

Sa i përket garës mes tri ekipeve për titull të kampionit, Zylbehari uron që ajo të jetë korrekte dhe ta fitojë skuadra që e meriton, teksa nuk e fsheh edhe dëshirën e tij.

“Është garë e hapur që momentalisht në pozitë të parë ka Strugën. Por dallimi në pikë të drejtë për të besuar e shpresuar u jep edhe Shkupit dhe Shkëndijës. Këtë fundjavë Struga është e lirë dhe kjo është mundësi për dy ekipet tjera, Shkupi me fitore mund të merr kreun, derisa Shkëndija akoma më shumë të ngushtojë diferencën. Si punëtor sportiv uroj garë korrekte dhe të fitojë skuadra që do ta meritojë në terren. Ndërkohë është publike se personalisht gjithë jetën jam i lidhur me Shkëndijën dhe shumë normale është që do të doja pikërisht skuadra ime ta fitojë titullin kampion”, deklaroi Zylbehari, që të njëjtën kohë e ushtron edhe zyrtarit për media te klubi tetovar./Lajmi.net/