Zyba: Albin Kurti sot me ia premtu postin e presidentit Ramush Haradinajt ai i ndrron krejt fjalët Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Salih Zyba ka thënë se nëse Kurti ia premton postin e presidentit Haradinajt, ai i ndërron fjalët. Sipas tij, Haradinaj edhe këto zgjedhje do t’i humb edhe zgjedhjet e ardhshme. “Albin Kurti sot me ia premtu postin e Presidentit Ramush Haradinajt, Ramushi i ndrron krejt fjalët që po i thotë për…