Zvicra po cilësohet ideale për migrantë

Për të gjashtin vit me radhë, Zvicra është ndër dhjetë vendet më të mira për cilësi të jetesës sipas një studimi nga InterNations Exap Insider 2019.

Sipas këtij studimi, pothuajse çdo mërgimtar (96%) është i kënaqur me sigurinë e tyre personale dhe 75 % prej tyre madje thonë se është shumë mirë. Vetëm 1 % e cilëson vendin si jo paqësorë, transmeton albinfo.ch

Stabiliteti politik është gjithashtu një plus, me 93% të të anketuarve thonë se janë të lumtur (61% në nivel global). Kjo krahasohet shumë e favorshme me Britaninë, e cila ka rënë 14 vende për sa i përket stabilitetit politik mes lidhjes së vazhdueshme të pasigurisë Brexit, duke u renditur në vendin e 57-të nga 64 për këtë faktor. Në përgjithësi, Mbretëria e Bashkuar vjen në vendin e 58-të, menjëherë pas Greqisë dhe Rusisë.

Zvicra delë e dyta, për cilësinë e mjedisit të saj, me më pak se 0.5% duke e vlerësuar atë negativisht, krahasuar me 20% në nivel global.

“Është thjesht e mahnitshme të kesh ato vende të bukura natyrore aq afër qytetit,” thotë një emigrant spanjoll.

Sidoqoftë, cilësia e jetës e Zvicrës vjen me një kosto: renditet në vendin e 62-të në Indeksin e Kostos së Jetesës në vitin 2019, përpara vetëm Danimarkës dhe Hong Kongut. Mundësia e kujdesit shëndetësor (61) dhe kujdesit për fëmijët (35-ta nga 36) janë gjithashtu çështje madhore për emigrantët.

Ashtu si vitet e kaluara, mërgimtarët ende ankohen se e kanë të vështirë të vendosen (59 në 2019).

Pothuajse tre në dhjetë (28%) i konsiderojnë zvicerianët në përgjithësi jo miqësorë (16% globalisht), dhe 34% nuk ndjehen si shtëpi në kulturën lokale (23% në nivel global). Afro një në pesë (17%) madje mendojnë se ata kurrë nuk do të ndihen në shtëpi në Zvicër.

Sipërmarrësi dhe autori britanik Richard Ëilliams, i cili jeton në Zvicër që nga viti 2004, i tha sëissinfo.ch se i pëlqen Zvicra.

“Zbrisni me këmbë në tokë, vlerësoni bukurinë fizike. Thjesht dilni dhe takoni njerëz – është mjaft e këndshme”tha ai.

“Gjërat funksionojnë këtu! Trenat janë me kohë – është e jashtëzakonshme! Nuk duhet të ankoheni shumë nëse vini këtu si një emigrant. Sigurisht faji juaj nëse keni ndonjë problem sepse nuk mund të jetë një vend më i lehtë për të jetuar! “