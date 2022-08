​Zvicra mbështetet në rezerva të energjisë hidroelektrike për luftimin e krizës

Komisioni Federal Zviceran i Energjisë Elektrike (Elcom) zbuloi sot planet për të mbajtur rezervat e hidrocentraleve për të ndihmuar në kompensimin e mungesave të parashikuara të energjisë këtë dimër.

Elcom kërkon që operatorët e hidrocentraleve të mbajnë deri në 666 gigavat orë energji elektrike që normalisht do të shitej në tregun e hapur. Kjo është e mjaftueshme për të furnizuar me energji 150.000 shtëpi për një vit.

Rezervat do të përdoren në mënyrë selektive për të mbushur boshllëqet në furnizimin me energji elektrike në Zvicër. Por Elcom paralajmëron se nuk do të mjaftonte për të mbuluar pasojat e mungesës së gjerë të energjisë elektrike në të gjithë Evropën.

Më pas, qeveria do të kompensojë kompanitë e energjisë elektrike për humbjen e të ardhurave nga mbajtja e rezervës. Elcom nuk mund të specifikojë çmimin e nismës duke pasur parasysh luhatjes së çmimeve të energjisë elektrike.

Në fund të fundit, projektligji do t’u kalohet konsumatorëve të energjisë, tha Elcom, sipas mediave zvicerane.

Qeveria po përgatit një version zyrtar të nismës që do të hyjë në fuqi më 1 tetor.

Gjithashtu sot Shoqata Zvicerane e Industrisë së Gazit tha se ka siguruar rezerva që arrijnë në 15% të konsumit vjetor të Zvicrës, të cilat ruhen në Evropë.

Janë negociuar opsione për më shumë furnizime nga Gjermania, Franca, Italia dhe Holanda, deri në 20% të nevojave vjetore të Zvicrës. Por industria i ka kërkuar qeverisë të krijojë marrëveshje detyruese me vendet e tjera për të siguruar që furnizime të tilla të arrijnë në Zvicër në rast emergjence.

Lufta në Ukrainë dhe kushtet e pafavorshme të motit kanë ngritur frikën për një krizë energjetike në muajt e ardhshëm. Ofruesit e energjisë elektrike kanë paralajmëruar konsumatorët të presin një rritje të mprehtë të faturimit. /kp/