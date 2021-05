Zvicra lehtëson më tej kufizimet antiCOVID-19

“Është qetësuese që numri i rasteve po vazhdon të bjerë edhe pas zbutjeve të mëparshme të kufizimeve, nga marsi”, tha Berset.

Sipas rregullores së re, restorantet lejohen të ofrojnë darkë edhe në ambientet e brendshme, tashmë kjo gjë lejohej vetëm në ambientet e jashtme.

Në planet lehtësuese të mëtejshme, kufiri për numrin e personave që mund të marrin pjesë në një ngjarje në shkallë të gjerë ulur do të hiqet, që do të thotë se ndeshjet e futbollit me një numër më të madh spektatorësh mund të zhvillohen që nga 20 gushti, raporton ATSh.

Deri në 1 000 persona do të jenë në gjendje të marrin pjesë në disa ngjarje më të mëdha në natyrë që nga java tjetër dhe deri në 600 mund të marrin pjesë në ngjarje të brendshme.

Maskat nuk do të duhet të vendosen më në zona me vende për t’u ulur në ngjarjet në natyrë, megjithëse do të kërkohen sërish në ngjarje që janë më këmbë, të tilla si festivalet në ajër të hapur, ku do të lejohen vetëm gjysma e kapacitetit të zakonshëm.