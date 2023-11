Zvicra hapë dyertë: Afro 10 mijë leje pune do të lëshojë vitin e ardhshëm Këshilli Federal ka vendosur të lërë të pandryshuara kuotat e vendeve të treta. Këshilli Federal ishte konsultuar me partnerët socialë dhe kantonet përpara se të merrte vendimin të mërkurën. Në vitin 2024, deri në 8500 specialistë të kualifikuar mund të rekrutohen sërish jashtë BE-së dhe EFTA-s: 4500 me leje qëndrimi B dhe 4000 me leje…