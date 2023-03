​Zvicra bën thirrje për “bashkëpunim intensiv me NATO-n”

Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Zvicrës, Thomas Sussli bëri thirrje për intensifikimin e bashkëpunimit me NATO-n.

Sipas lajmit të televizionit shtetëror SRF të Zvicrës, Sussli foli në një aktivitet lidhur me prezantimin e aktiviteteve të ushtrisë zvicerane për vitin 2023 në Qendrën e Armëve në rajonin Thun.

“Pas Forcave Ajrore të Zvicrës dhe Forcave Speciale, edhe Forcat Tokësore duhet të stërviten me NATO-n”, tha Süssli duke shtuar se Zvicra nuk është kundër as pjesëmarrjes në stërvitjet në përputhje me nenin 5 të Marrëveshjes së Atlantikut të Veriut e cila parashikon ndihmën ndaj çdo vendi anëtar që sulmohet.

Ai bëri thirrje për intensifikimin e bashkëpunimit aktual me NATO-n. Duke theksuar rëndësinë e të kuptuarit të procedurave, strukturave dhe proceseve operacionale, Sussli tha se kjo mund të realizohet edhe me stërvitje.

– Partitë politike reaguan ndaj thirrjes së Sussli-t

Kjo kërkesë e Sussli-t lidhur me NATO-n u kritikua nga Partia Social Demokrate Zvicerane (SP) dhe Partia Popullore Zvicerane (SVP) e ekstremit të djathtë.

Anëtari i Këshillit Kombëtar të Zyrihut SVP, Mauro Tuena tha se “Në një pikë NATO do të vijë dhe do të thotë ‘tashmë ka mbaruar puna e zgjedhjes me cilësi‘”.

“Kjo nënkupton se Zvicra do të detyrohet të marrë pjesë në luftë nëse sulmohet një vend anëtar i NATO-s”, theksoi Tuena duke shtuar se në këtë pikë Zvicra do të humbasë neutralitetin e saj.

Anëtarja e Këshillit Kombëtar të Zyrihut SP, Min Li Marti ka vënë në dukje se nuk mendon që kërkesa e Süssli-t mund të marrë mbështetjen e shumicës dhe se ka shumë shqetësime për këtë çështje./AA/