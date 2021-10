Zvicër: Organizohet Kuvend historik për shqiptarët e Luginës së Preshevës

Sipas tyre, 30 tetori 2021 është një datë e bekuar pasi fal angazhimit të përbashkët, po krijojnë ”Lidhjen e Shoqatave të Preshevës, Medvegjës e Bujanocit” që veprojnë në Zvicër, një akt madhor e atdhetarë i organizimit të shqiptarëve të kësaj treve.

Kjo Lidhje ka si qëllim bashkimin e të gjithë shoqatave në Zvicër, bashkërendimin e veprimtarive tona në funksion të forcimit të lidhjeve me vendlindjen, duke promovuar ruajtjen e gjuhës, traditave kulturës e historisë sonë.

“Mbështetja e komuniteteve të origjinës në Preshëve, Bujanoc e Medvegjë do të jetë më e studjuar, e bashkërenduar dhe e mirë koordinuar në mënyrë që me forca të bashkuara të japim një impakt pozitiv në jetën e bashkëqytetarëve tanë. Në këtë mënyrë mendojmë që të veprojmë edhe këtu në Zvicër, në këtë shtet i cili gjithmonë na ka përkrahur e ndihmuar në ruajtjen e gjuhës, kulturës dhe traditave të shkëlqyera shqiptare, duke na lehtësuar edhe integrimin tonë, dhe duke u angazhuar me të gjitha kapacitetet tona, të cilat nuk na mungojnë, do vijojmë të nxisim ruajtjen e gjuhës, që fëmijët tanë të ndjekin shkollat e mësimit të gjuhës shqipe, të mësojnë historinë e shqiptarëve, kulturën, traditat e doket tona. Zotohemi se si Mërgatë dhe si Lidhje e unifikuar, me metoda demokratike do t’vazhdojmë t’i mbështesim e përkrahim pa rezervë vëllezërit e motrat tona kudo, në veçanti në Preshevë, Medvegjë e Bujanoc, në mbrojtjen e identitetit dhe integritetit të tyre. Ndaj ndihma e përkrahja e jonë do të jenë edhe në fusha të tjera, që do i vendosim si prioritete të kësaj Lidhje” shkruajnë organizatorët e kësaj nisme.