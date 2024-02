Zv/ministri i Kurtit reagon për dënimin ndaj Lekajt: “Bechtel Enkas” iu dhanë 97 milionë, jo 53 Pas dënimit me tre vite burgim ndaj ish-Ministrit të Infrastrukturës, Pal Lekaj, lidhur me ndarjen e 53 milionë eurove, ka reaguar edhe zëvendësministri i Infrastrukturës, Hysen Durmishi. Ai ka thënë se nuk bëhet fjalë për 53 milionë euro, por për 97 milionë, për shkak se sipas tij, “Bechtel Enka” është paguar edhe me një shumë…