Zv/ministri i Drejtësisë pushon nga puna vëllaun e deputetes së VV-së Ilir Mullhaxha nuk do të jetë më përmbarues privat. Ai është pushuar nga detyra me vendim të zv/ministrit të Drejtësisë, Blerim Sallahu, shkruan lajmi.net. Këtë e ka bërë të ditur vet Sallahu me anë të një postimi në Facebook. “Sapo kam nënshkruar vendimin për pushim nga detyra të përmbaruesit privat z. Ilir Mulhaxha. Komisioni Disiplinor…