Zv/ministri i Brendshëm: Mos e dëgjoni propagandën, rrezikshmëria e orët shtesë do të llogariten

Çështje mjaftë e ndërlikuar del të jetë situate e krijuar nga Ligji i Pagave.

Paralajmërime të shumta pati se si shkak i vendosjes së koeficientit 105, shumë zyrtarë policorë, mjekë e infermierë nuk do të kenë në fakt rritje page.

Kjo për shkak se të njëjtëve thuhet se nuk do u paguhet fare rrezikshmëria, orët shtesë, puna gjatë festave, gjatë natës dhe vikendeve.

E në lidhje me këtë ka reaguar zv/ministri i Punëve të Brendshme, Bardhyl Dobra.

Dobra tha se ekzistojnë shtesa për këto si dhe pagat e shkurtit do të merren me ligjin e ri dhe se aktet nënligjore janë të gatshme e do të mundësojnë zbatimin e ligjit, transmeton lajmi.net.

Postimi i plotë:

Përveç pagës bazë, në ligjin për paga në sektorin publik ekzistojnë shtesa për :

– kushte specifike të punës, e njohur po ashtu si shtesa për rrezikshmëri,

– kushte tregu (profesione deficitare),

– mjekët që vendosin të punojnë vetëm në sektorin publik,

– shtesa e performancës (për ata që arrijnë rezultate të jashtëzakonshme në punë),

Etj.

Ekzistojnë poashtu kompensime për :

– kujdestari,

– punë jashtë orarit,

– punë gjatë natës, fundjavës dhe ditëve të festave zyrtare, etj.

Pagat e shkurtit do të merren me ligjin e ri. Aktet nënligjore janë të gatshme dhe do mundësojnë zbatimin e ligjit.

Mos e dëgjoni propagandën e atyre që nuk i duan reformat dhe rregullin në Republikën tonë./Lajmi.net/