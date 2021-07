Zv.ministri i Arsimit i fton mësimdhënësit të vaksinohen: Ta mbajmë mësimin në shkolla

Pupovci se kanë hartuar draft kalendarin për fillimin e vitit të ri shkollor, duke shtuar se këtë vit do të përdoren tekstet alternative.

“Regjistrimi i nxënësve në shkolla të dhjeta ka përfunduar dhe afati i dytë mbyllet me 23 gusht. Qeveria ka ndarë buxhetin për tekste shkollore. Në këtë vit do të përdoren tekste alternative. Po ashtu do të shpallet lista e teksteve shkollore. Sa i përket testit të arritshëmrisë në Kamenicë do të mbahet me 3 gusht”, tha ai.

Sa i përket vaksinimit ai tha se mësimdhënësit kanë qenë kategori prioritete dhe presin që të gjithë mësimdhënësit të vaksinohen.

Madje ai ka bërë thirre për vaksinim në mënyrë që viti i ti shkollor të mbahet në shkolla.

“Nuk ekziston ligj që e obligon dikë të vaksinohet. Ftoj mësimdhënësit të vaksinohen në mënyrë që të bëjnë të mundur fillimin e vitit të ri shkollor”.

Ai ka sqaruar se ka filluar aplikimi për studimet bachelor dhe maste dhe ka paralajmëruar lehtësime për studimet e doktoratës, raporton EO.

“… ka filluar puna për aplikimin e studentëve për semestër për bachelor dhe master. Do të ketë lehtësime edhe për studentët e doktoratës”, shtoi ai.